札幌市中央区でまた出没です。６月９日夜、住宅街の路上でクマ３頭が目撃されました。１０日朝の登校時間には警察が警戒にあたるとともに、市が先ほどから痕跡調査に入っています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町２丁目付近の住宅街です。９日午後７時ごろ、塾へ向かっていた男子中学生が、１００メートルほど先の交差点をクマ３頭が歩いているのを目撃しました。警察によりますと、３頭は親子グマである可能性