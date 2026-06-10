笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップの開幕直前、日本代表ユニフォームを着て練習する姿を投稿した。【写真】サッカー日本代表に届け！ 笠りつ子の豪快シュート？（全3枚）笠も「サッカー」「堂安律選手、日本を応援しています！」と開幕に期待を膨らませていた。特にW杯で背番号10を背負う堂安に対しては「#りつとりつこ」と名前繋がりで応援にも力が入っているようだ。1枚目の写真は元気よくキックす