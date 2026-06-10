フェアウェイへのカート乗り入れは、疲労軽減や移動時間短縮など多くのメリットをもたらす。暑さ対策としても有効で、カートで風を切る爽快感は格別だ。一方でコースが傷みやすい問題点もあり、実施しているのは比較的カジュアルで新しいゴルフ場が多い。そんな乗り入れを実現しているのが、1935年開業の伝統あるゴルフ場でもある富士ゴルフコースだ。今回は風間利仁支配人に理由や魅力などを聞いた。【写真】フェアウェイど真ん中