「チャットGPT」に相談して脅し取る要求金額を決めていました。高校生の少女や少年ら5人は2025 年1月、東京・八王子市で、少女が以前交際していた男子高校生の顔を殴って重傷を負わせ、「15万円用意しろ」と現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。警視庁によりますと、少女は男子高校生に「妹の足を触った」と因縁をつけ、「現金払うか、タイマンはるか」と持ちかけていました。少女の仲間がチャットGPTに「児童に対する性