新潟市東区のタクシー会社・さくら交通が新潟地方裁判所より破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、さくら交通は1972年（昭和47年）8月に設立され、新潟市中央区・東区・北区・江南区を主な営業エリアとして乗用車およびジャンボタクシーによるタクシー業を展開してきました。 最盛期の1997年3月期には年収入高が約8億3100万円に達してい