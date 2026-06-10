女優の本田翼が10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで「THEMONSTERS」10周年記念展東京「MONSTERSBYMONSTERS:NOWANDTHEN」プレビューに出席した。アーティストのカシン・ロンによる「THEMONSTERS」の誕生10周年を記念した展覧会。ラブブや好きなキャラクターのコワワを連れてどこに行きたいか聞かれると「どこにでもいてほしいキャラクター。自分が着けていてホッとしますし、好きな物を身につけるとQOLが上が