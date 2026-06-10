俳優の本田翼（33）が10日、都内で行われた『THE MONSTERS 10周年大展覧会MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』プレビューフォトセッションに参加。小さなLABUBU（ラブブ）がポケットからのぞくキュートなファッションで登場した。【全身ショット】ブルーの透け感で涼しげ！“ラブブ”ファッションで登場した本田翼本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）氏による、LABUBU（ラブブ）をはじめとする『THE MONSTERS』