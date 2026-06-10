お笑いタレント、いとうあさこ（55）が9日、日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。学生のころにつけられたニックネームについて告白した。今回は「ルッキズム」がメーンテーマ。フォーリンラブのバービーとオアシズ大久保佳代子が学生時代についてそれぞれ「しんどかった」「大学生時代が一番残酷」とルッキズムの風潮に苦労したことを口にした。その流れでいとうが「なんか赤い服を着てたから…名