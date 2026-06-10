【北京共同】中国国家統計局が10日発表した5月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.2％上昇した。プラスは8カ月連続。伸び率は前月から横ばいだった。工業品卸売物価指数（PPI）は3.9％上昇した。3カ月連続でプラスとなった。中東情勢の悪化による原油価格の高騰が影響した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは1.1％の上昇で、伸び率は前月から0.1ポイント縮小した。