自民党の日本国旗損壊罪法案に関するプロジェクトチーム（PT）座長の松野博一組織運動本部長は10日、国民民主党の玉木雄一郎代表らと国会内で会談し、党として了承した法案の概要を説明した。国民民主側は罰則の対象となる行為をより明確にすべきだなどと主張。両党は罰則の対象となる行為や「表現の自由」の確保などを巡り修正協議を進める方針を確認した。玉木氏は会合後、記者団に「何が罪になり、何がならないのかを明確に