◇ナ・リーグロッキーズ−カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（35）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し5回まで4安打1失点の快投。打線の大量得点の援護を得て、6勝目の権利を手にした。鈴木誠也外野手との「日本人対決」は2、4回とここまで左飛、中飛と封じ込んでいる。鈴木との対戦は、昨季からメジャーでは通算4打数無安打と「バット封じ」を継続。勝利なら6勝目はチーム