【WWE】RAW（6月8日・日本時間9日／フランス・パリ）【映像】美女レスラー、必殺技で前代未聞のハプニングスニーカーにタトゥー姿でリング上を舞うサーファー美女レスラーの“最高の見せ場”でハプニング発生。まさかの事態に「カメラマン首飛ぶぞ」「みえなかった」「綺麗に隠れた」などファンが騒然となる一幕があった。女子インターコンチネンタル選手権試合のクライマックスでそれは起こった。王者ソル・ルカにライラ・ヴ