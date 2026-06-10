のん（32）が10日までに、インスタグラムを更新。菅井友香（30）との食事会の様子を公開した。投稿では、テーブルを挟んで菅井と向かい合って座り、両手でピースサインを作る笑顔の2ショット写真を披露。のんは「ゆっかちゃんが面白くってずっと笑ってた」とつづった。さらに「とってもとっても楽しかったー」と、充実した時間を過ごしたことを報告した。2人は昨年配信のドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」で共演している。この投稿