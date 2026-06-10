◆ピッツバーグ・パイレーツ3ー12ロサンゼルス・ドジャース9日（日本時間10日午前7時40分試合開始、PNCパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。4打数1安打1四球で打点2をマークし、ドジャースの大勝に貢献した。6回に2025年サイ・ヤング賞のパイレーツ先発、スキーンズから2点目を奪い2ー2の同点に追いついたドジャースは、投手