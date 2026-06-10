サッカー日本代表は現地8日（日本時間9日）に、ベースキャンプ地であるアメリカのテネシー州ナッシュビル入り。FIFAワールドカップ2026に向けて、最後の準備に入りました。メキシコからの移動となった初日は軽めの練習。この公開練習には約5000人の観客が詰めかけ、現地で大歓迎を受ける1日となりました。練習ではジョギングで観客席に近づく度に、選手たちにはたくさんの各々の名前の声援。その中で、ファンが大きく盛り上がった