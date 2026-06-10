「ありがたいことに、一応“先輩”って呼ばれた人間だから。（嵐の5人）全員からLINEいただいたんですけど。みんなそれぞれにやっぱり、違うんだよね。『どうでした？』っていう人とか、『ありがとうございました』とか。『本当にTOKIO兄さんの背中見て育った僕たちは』って丁寧な文くれるやつもいるし。『近々飲もうね』っていうやつもいるし。うーん、なんかいろんなパターンがいて」嵐のメンバー5人とのやり取りを明かしたのは