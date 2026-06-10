2020年東京五輪と2024年のパリ五輪のバドミントン混成ダブルスで渡辺勇大選手（28）との「ワタガシ」ペアで出場し、2大会連続の銅メダルに輝いた東野有紗選手（29）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。24年8月に結婚を発表した元選手でコーチの五十嵐優さんとのウェディングショットを公開した。「素敵な式になりました」有紗さんは、「2026.05.10 Wedding」と結婚式があったことを報告。チャペルや階段で撮影したウェデ