『サーモン×玉ねぎ』の最強サラダでいつまでも血液サラサラ！抗酸化力がトップクラスのアスタキサンチンの魅力とは 『サーモン×玉ねぎ』でいつまでも血液サラサラ 身が健康なのは、滞りなくスムーズに血液が全身を巡り、酸素や栄養素を運んでくれるおかげ。そのためにも血液サラサラは永遠の課題で、それをかなえるのが、サーモンと玉ねぎのコンビ。 サーモンといえば、鮮やかなオレンジ色