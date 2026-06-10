いずれ日本中が高知県のようになる最近、人口減少の問題にからんで高知県が話題になることが多い。5月20日付の朝日新聞は、同県大豊町の橋についての記事を掲載した。標高200〜1400メートルの険しい土地に、吉野川とその支流が流れる大豊町には、町道橋が310ある。だが、同町の人口は3,000人を切っており、高齢化率も6割超。すべての橋の維持はとても無理なので、優先順位を決め、残せないものは撤去するしかないという。310の