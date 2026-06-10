法外な報酬を要求する孤高の天才シェフ・味沢匠（あじさわ たくみ）の活躍を描く名作料理劇画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞 / 劇画：加藤唯史）。 今回は、読者から「スカッとする！」と反響を呼んだ第12話「イミテーション②」の衝撃の展開をご紹介します。 結婚詐欺師に立ち向かう味沢の”料理を使った成敗”とは…!? 狙われた女性…忍び寄る「結婚詐欺師」の影 物語の軸となるのは、民子という純朴な女性。