中性脂肪が増え過ぎて動脈硬化が進行し、大きな病気を誘引する最も怖い場所とは 増え過ぎると動脈硬化が進行する 中性脂肪は糖質からつくられる脂質の一種で、体を動かす、体温を維持するといった身体活動のエネルギーになるものです。人間が生きるためには不可欠なのですが、増え過ぎると様々な問題を引き起こします。 血液中の中性脂肪の量が多くなると、血液はドロドロの状態になり血管内をスムーズに流れな