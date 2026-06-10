食事制限だけに頼ったダイエットではリバウンドしやすく脂肪が簡単に戻ってしまう理由 基礎代謝とは寝ていても使われるエネルギー 私たちが一日に消費しているエネルギーのうち、日常生活や運動で体を動かすエネルギーは意外に少なく約30％、また食べ物を消化するために約10％のエネルギーが使われています。 一番多いのは全体の約60％を占める基礎代謝。寝ていても使われるエネルギーで、こ