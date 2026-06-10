東京時間10:41現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.90（+0.70+0.79%） 一時９０ドルに迫る動きを見せたが、米国がイランへの報復攻撃を完了したと発表したこともあり、上げ幅を縮めている。