東京時間10:41現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22190.00（-742.00-3.24%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4221.30（-65.10-1.52%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場に続いてNY金先が下げており、東京金先も軟調。