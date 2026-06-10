USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.776.467.596.66 1MO6.905.866.446.68 3MO7.745.736.836.61 6MO8.355.937.327.02 9MO8.516.117.627.18 1YR8.706.527.967.42 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.988.647.37 1MO6.808.226.98 3MO7.318.376.76 6MO7.988.887