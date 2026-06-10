◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、栗東トレセン宝塚記念に出走するビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は、西村淳也騎手とのコンビで挑むことが、１０日、分かった。管理する坂口調教師が明らかにした。この日の追い切りには騎乗しなかったが、同馬はＣＷコースをリズム良く、６ハロン８５秒０―１２秒０で駆け抜けた。坂口調教師は「今