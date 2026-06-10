あの調味料で水切りが時短で 生クリームやチーズの代わりに使えて手軽とかなり前から人気の「水切りヨーグルト」。ただ、水を切るのが面倒、時間がかかるのが面倒という方も多いはず。電子レンジで加熱したり、重しをしたり今までもさまざまな工夫をしたことがある人もいるのではないでしょうか。そんな方に朗報です！なんと「塩」をひとつまみ振るだけで時短で水切りができてしまうのです。今回は最速で水切りができる裏ワザをご