タレントの滝沢カレン（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。「毎年又は1年おきには必ず」行くほど、大好きな場所を明かした。「ともだちと予定が急遽あい、だいすきな淡路島に弾丸トラベラー（懐かしい大好きな番組でした）」と滝沢。「たった一泊２日で淡路島を楽しんできました実は、かれこれ毎年又は1年おきには必ず淡路島に行くほど大好きです」とつづり、淡路島でのプライベートショットを公開した。「何が好き