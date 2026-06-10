司法試験合格を報告したフリーアナウンサーの山本モナ（50）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、モデルの秋本祐希（49）らとの3ショットを披露した。「ゆうちゃんとムロと気づいたら6時間たっていたという、笑いすぎて、かつ刺激的な夜でした！」と書き出すと、カジュアルなファッションでの自身と秋本、メークアップアーティストの室岡洋希氏との3ショットをアップ。「会いたいねーとずっと話しててやっと実現！」