◇明治安田J1百年構想リーグ第14節柏0―1浦和（2026年5月6日埼玉スタジアム）J1浦和は10日、元日本代表MF中島翔哉（31）との契約満了を発表した。23年に夏にトルコ1部アンタルヤスポルを退団し完全移籍。かつて日本代表で背番号10を背負ったテクニシャンは「日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝」とコメントを発表した。クラブは「中島翔哉選手(31歳)が契約満了に伴い