TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」「悩みが1つもない人、見つけるのムズい説で…悩みが全くない“日本一の幸せ者”探し」の2本を紹介した。告知動画によると、「芸人親子神経衰弱」には元日向坂46の佐々木久美が回答者として出演していることが判明。佐々木は自身のインス