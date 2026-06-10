日本で初めて時刻制度を定めたとされる天智天皇を祭る大津市の近江神宮で「時の記念日」の10日、時計産業の発展を祈る「漏刻祭」が開かれた。王朝装束をまとった時計業界の関係者らが国内大手メーカーなどの壁かけ時計や腕時計を神前に供え、天智天皇に時計の歴史の進展を報告。近江神宮によると、時の記念日は671年に天智天皇が近江大津京に漏刻（水時計）を設置したという故事に基づき、1920年に定められた。