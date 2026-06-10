俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月7日、第22話が放送され、2014年の大河「軍師官兵衛」や23年公開の映画「首」にも登場した、戦国武将・荒木村重の有名なエピソードが描かれた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克