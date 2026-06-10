9日、聖籠町の工場で火災がありました。火災があったのは聖籠町東港にある木材加工会社「綿半林業」の第一工場です。警察と消防によりますと9日午後8時40分ごろ、会社の関係者から「木材が燃えている」と消防に通報がありました。消防車など5台が駆け付け、火は約20分後に鎮火しました。この工場は木材加工を行っている会社で、工場内の倉庫に置いてあったとみられる木材が燃えたということです。ケガ人はおらず、周りの建物などへ