石井表記が急騰、前日のストップ高に続く大幅高で一時１９．５％高、２営業日で５０％高という驚異的パフォーマンスを上げている。前日の後場取引時間中に開示した２７年１月期第１四半期決算で売上高が前年同期比１２％増の４０億４９００万円、営業利益が同９９％増の３億６７００万円と急拡大したことが投資資金の再攻勢を誘った。通期業績は会社側予想を超過する公算が大きいとみられる。株主還元にも抜かりなく、今期