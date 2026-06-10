「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１０時現在で、ニッポン高度紙工業が「売り予想数上昇」で５位となっている。 １０日の東京市場で、高度紙は反落。前日に上場来高値１万４７０円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が人気化したきっかけは、４月２４日に公表した２７年３月期通期の連結業績予想。拡大するＡＩサӦ