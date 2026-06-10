ヤギは大幅反発している。９日の取引終了後、投資業のひびき・パース・アドバイザーズが新たにヤギ株式について５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。関東財務局に提出された大量保有報告書によると、株式保有比率は５．０１％。報告義務発生日は６月２日。保有目的は「企業価値向上のための建設的な対話を含む純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS