Ｌｉｎｋ－Ｕグループが続急伸している。午前１０時ごろに、子会社Ｌｉｎｋ－ＵＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが、マンガＩＰの価値最大化を一気通貫で支援する新事業「Ｌｉｎｋ－ＵＭａｎｇａｆｕｌＢａｓｅ」を始動すると発表しており、これを好感する買いが入っている。 新事業は、ＭＡＵ（月間アクティブユーザー数）２０００万超のマンガアプリ運営で培ったデータ分析のノ