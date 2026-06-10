ドキュメンタリー映画『25 Cats from Qatar（原題）』が、『猫たちと7000マイルの旅』の邦題で9月4日よりヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで公開されることが決定した。 参考：実写版『ブルーロック』場面写真公開高橋文哉、高橋恭平、K、綱啓永、畑芽育らの姿が 本作は、アメリカの客室乗務員兼猫カフェ経営者と、カタールの首都ドーハで野良猫を