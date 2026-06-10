ＧＶＡＴＥＣＨがしっかり。この日、法務オートメーション「ＯＬＧＡ（オルガ）」が、ミズノに採用されたと発表しており、好材料視されている。情報資産の自動蓄積が可能なことや、過去情報の一元管理と容易な検索機能、必要な情報が自動共有される情報案内機能などが評価されたという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS