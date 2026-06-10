かんぽ生命保険は４日続伸。ＳＭＢＣ日興証券が９日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ引き上げており、これが材料視されているようだ。 一方で目標株価は１７２７円から１６７０円に引き下げた。証券会社によると、株価下落により割安感が台頭と指摘。バリュエーションに加え、金利上昇やコストインフレへの耐性、新契約獲得の回復傾向なども評価した。 出所：MINKABU PRESS