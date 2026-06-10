午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２５、値下がり銘柄数は６８２、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に不動産、サービス、小売、銀行など。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他製品、海運など。 出所：MINKABU PRESS