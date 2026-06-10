シエナ・スパイロが、2027年1月4日に東京 豊洲PITにて初となる来日公演を開催する。 （関連：ILLIT「It’s Me」が持つ実験性と大衆性のバランス感覚YUMEKIの振り付けも合わせてバイラルヒット） シエナ・スパイロは、イギリス出身、20歳のシンガーソングライター。来日公演のチケットは、6月17日よりクリエイティブマン会員先行が開始となる。 なおシエナ・スパイロは、7月3日にデビューアルバム『ビ