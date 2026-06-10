熊本地震から10年の節目にあわせ、2026年7月1日から9月30日まで、国内最大規模の観光企画「熊本デスティネーションキャンペーン（熊本DC）」が県内全域で実施されます。熊本での大型DC開催は2019年以来、実に7年ぶりとなります。熊本県内各地で、様々なツアーが企画され、旅行者が楽しめるイベントなども行われます。また、期間中にJR九州では、新幹線・在来線それぞれに特別ラッピング列車「くまモンアドベンチャー号」や800系ラ