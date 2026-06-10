腸内細菌の乱れは、血糖値の調節や精神的な健康にまで影響を及ぼす可能性があります。インスリンの感受性やGLP-1の分泌に関わるメカニズム、そして「腸脳相関」と呼ばれる腸と脳のつながりを通じて、人工甘味料が代謝やメンタルヘルスにどのような影響を与え得るのかについて、研究をもとに考えていきます。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋