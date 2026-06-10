ほうじ茶のカフェイン量はどれくらい？メディカルドック監修医がカフェインの一日の摂取量を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「ほうじ茶のカフェイン量」はどれくらいかご存じですか？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：中岡 紀恵（管理栄養士） 短大卒業後、20年以上経って栄養士の職に就く。給食受託会社に勤務しながら管理栄養士の資