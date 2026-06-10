開催：2026.6.10 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 0 - 7 [カージナルス] MLBの試合が10日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 3回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナ