「努力が足りない」「やる気の問題」と誤解されやすい発達障害。しかし背景には、生まれ持った特性や脳の働きの違いがあります。正しい知識を知ることで、本人も周囲も向き合い方が変わるはずです。周囲はどんなことを理解したらよいのか、児童精神科医の鄭理香先生（こどもメンタルクリニック芝 院長）に詳しく聞きました。 ※2025年10月取材。 監修医師：鄭 理香（こどもメンタルクリニック芝） 東京女子医科大学卒