開催：2026.6.10 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 6 [マリナーズ] MLBの試合が10日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。 1回裏、5番 レオディ・タベラス