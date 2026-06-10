開催：2026.6.10 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 3 - 2 [フィリーズ] MLBの試合が10日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 1回表、4番 ブランドン・マーシ